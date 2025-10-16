Peter Schmeichel è perplesso | Cosa ci fanno Hojlund e McTominay al Napoli? Non capisco

Fanpage.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Peter Schmeichel, ex portiere del Manchester United, si sfoga e nel corso di un'intervista si chiede perché Hojlund e McTominay siano finiti al Napoli: "Cosa ci fanno lì?". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Secondo l'ex portiere Peter Schmeichel, in un'intervista al podcast della BBC Sacked in the Morning, la cessione dei due giocatori è stata sconcertante per lo United e si è chiesto se fosse stato

