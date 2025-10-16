Pestato davanti alla Reggia | rinviati a giudizio i due presunti aggressori
È stato disposto il rinvio a giudizio per due giovani, Nicola Caparco, 26 anni, e Yania Benaddi, 23 anni, entrambi di Macerata Campania, accusati di concorso in lesioni personali volontarie aggravate. La decisione è arrivata a seguito della richiesta formulata dal Pubblico Ministero della Procura. 🔗 Leggi su Casertanews.it
