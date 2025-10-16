Pestaggio in comunità con mosse di arti marziali | imputati fuggono prima del processo

Due cittadini tunisini di 21 e 34 anni, accusati di lesioni aggravate per avere picchiato un connazionale 18enne con mosse di arti marziali, si sono resi irreperibili. L’udienza predibattimentale, prevista per oggi, è stata aggiornata al 13 febbraio per consentire le ricerche."Picchiano 18enne. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

