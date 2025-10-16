Pescara sostanza urticante al liceo Marconi | evacuata la scuola e chiusa per precauzione

Emergenza al liceo "Guglielmo Marconi" di Pescara. Momenti di paura questa mattina, 16 ottobre, al liceo "Guglielmo Marconi" di Pescara, dove una sostanza urticante si è diffusa nell'aria poco dopo l'inizio delle lezioni, costringendo alla totale evacuazione dell'edificio. Le cause dell'incidente non sono ancora state chiarite, ma secondo le prime ipotesi la fuoriuscita potrebbe essere avvenuta da uno dei laboratori scolastici. Studenti con malori e difficoltà respiratorie. A seguito dell'episodio, diversi studenti hanno accusato malesseri, tra cui bruciori agli occhi e problemi respiratori.

