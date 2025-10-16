Pescara sostanza urticante a scuola | evacuato il liceo Marconi

Il liceo “Guglielmo Marconi” di Pescara è stato evacuato ed è scattato il piano per le maxi emergenze perché nelle prime ore della giornata, dopo l’avvio delle lezioni, una sostanza urticante si è sprigionata nell’aria. Non si conoscono ancora le cause, probabilmente la fuoriuscita è avvenuta da uno dei laboratori della scuola. Molti degli studenti hanno accusato malori, soprattutto difficoltà respiratorie. Alcuni sono stati portati in ospedali per accertamenti. Il Comune di Pescara ha stabilito, con una ordinanza firmata dalla vicesindaca Maria Rita Carota, la chiusura dell’istituto per “l’intera giornata e comunque fino a cessate esigenze con interdizione totale dell’accesso ai locali scolastici per studenti, docenti e personali”. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Pescara, sostanza urticante a scuola: evacuato il liceo Marconi

