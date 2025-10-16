Pescara Open Fiber inaugura l' Edge Data Center

Pescara, 16 ott. (askanews) - Open Fiber ha inaugurato a San Giovani Teatino, alle porte di Pescara, il nuovo Edge Data Center una delle prime strutture che contribuiranno nel breve alla realizzazione di un progetto esteso a livello nazionale. Con questo Data Center, Open Fiber mette in campo risposte concrete alle esigenze di imprese, pubbliche amministrazioni, operatori ICT e startup innovative. Abbiamo parlato con Andrea Lazzaroli, Responsabile Marketing Mercato Business Open Fiber: "Fa parte della missione che ci stiamo dando come Open Fiber, che è quella di portare e di abilitare servizi innovativi sul territorio. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

