Pescara Open Fiber inaugura l' Edge Data Center
Pescara, 16 ott. (askanews) - Open Fiber ha inaugurato a San Giovani Teatino, alle porte di Pescara, il nuovo Edge Data Center una delle prime strutture che contribuiranno nel breve alla realizzazione di un progetto esteso a livello nazionale. Con questo Data Center, Open Fiber mette in campo risposte concrete alle esigenze di imprese, pubbliche amministrazioni, operatori ICT e startup innovative. Abbiamo parlato con Andrea Lazzaroli, Responsabile Marketing Mercato Business Open Fiber: "Fa parte della missione che ci stiamo dando come Open Fiber, che è quella di portare e di abilitare servizi innovativi sul territorio.
In #OpenFiber, costruiamo la rete del futuro: inauguriamo a Pescara un nuovo Edge Data Center che porta la potenza di calcolo vicino ai territori, riducendo la latenza e abilita nuove soluzioni tecnologiche come #AI e #IoT.
Open Fiber, inaugurato a Pescara il nuovo Edge Data Center per la crescita digitale del territorio - Open Fiber, aperto oggi a Pescara il nuovo Edge Data Center per per portare capacità di calcolo ed elaborazione dei dati più vicino alla loro origine Oggi a San Giovanni Teatino, alle porte di Pescara ...
