pescara liceo marconi evacuato per sospetta fuga ammoniaca

Il 15 ottobre a Pescara è scattato il protocollo per le maxi emergenze al liceo statale Marconi dopo che una sostanza, probabilmente ammoniaca, si è sprigionata da un laboratorio. La Asl ha allestito un posto medico avanzato con medici, infermieri e cinque ambulanze. Quattro persone, tra cui una docente e tre studenti, sono in pronto soccorso; un’altra è ricoverata a Chieti. Alcuni vigili del fuoco risultano intossicati. L’edificio è stato evacuato e sono in corso accertamenti sulle cause. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it

