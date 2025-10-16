Pescara liceo Marconi evacuato | malori per sostanza lanciata in aula

Tg24.sky.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il liceo Marconi di Pescara è stato evacuato questa mattina dopo che alcuni studenti e studentesse hanno avvertito lievi malori per aver probabilmente inalato una sostanza lanciata dentro un'aula dell'istituto. Scattato protocollo per maxi-emergenze, istituto chiuso per "concreto pericolo per la salute". 🔗 Leggi su Tg24.sky.it

pescara liceo marconi evacuato malori per sostanza lanciata in aula

© Tg24.sky.it - Pescara, liceo Marconi evacuato: malori per sostanza lanciata in aula

