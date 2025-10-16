Pescara liceo Marconi evacuato | diversi intossicati per sostanza sprigionata nell' aria

Il liceo statale Guglielmo Marconi di Pescara è stato evacuato e chiuso questa mattina, dopo che diversi docenti, studenti e studentesse hanno avvertito malori per aver inalato una sostanza che si è sprigionata nell'aria dentro l'istituto. Almeno 5 persone sono state portate in ospedale, altre sono state assistite sul posto. Nella zona è scattato il protocollo per le maxi emergenze. Secondo fonti sanitarie, si tratterebbe di intossicazioni da ammoniaca: la sostanza si sarebbe sprigionata da un laboratorio per motivi in corso di accertamento e si sta lavorando per ricostruire le cause dell'accaduto. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - Pescara, liceo Marconi evacuato: diversi intossicati per sostanza sprigionata nell'aria

Leggi anche questi approfondimenti

È scattato il protocollo per le maxi emergenze, a Pescara, al liceo statale Marconi, dopo che una sostanza si è sprigionata nella struttura, forse ammoniaca o gas refrigerante. In tanti hanno avvertito malori. Alcuni sono stati ricoverati. Altre persone vengono trat - facebook.com Vai su Facebook

Pescara, liceo Marconi evacuato: malori per sostanza lanciata in aula - Il liceo Marconi di Pescara è stato evacuato questa mattina dopo che alcuni studenti e studentesse hanno avvertito lievi malori per aver probabilmente inalato una sostanza lanciata dentro un'aula dell ... tg24.sky.it scrive

Pescara, evacuato il liceo Marconi: sostanza intossicante dalle condotte di aerazione. Paura e malori per ragazzi e prof. «Concreto pericolo per la salute» - Poco dopo il suono della campanella, infatti, secondo le prime ricostruzioni alcuni alunni di una classe avrebbero iniziato ... Da ilgazzettino.it

Evacuato il Liceo Marconi di Pescara: decine di studenti intossicati da una sostanza irritante - Intanto, è stata stabilita la chiusura temporanea dei locali fino a ... Da ilgiornale.it