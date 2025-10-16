Pescara liceo Marconi evacuato | diversi intossicati per sostanza sprigionata in aula

Il liceo statale Guglielmo Marconi di Pescara è stato evacuato e chiuso questa mattina, dopo che diversi docenti, studenti e studentesse hanno avvertito malori per aver inalato una sostanza che si è sprigionata in un'aula dell'istituto. Nella zona è scattato il protocollo per le maxi emergenze. Secondo fonti sanitarie, si tratterebbe di intossicazioni da ammoniaca: la sostanza si sarebbe sprigionata da un laboratorio per cause in corso di accertamento e si sta lavorando per ricostruire le cause dell'accaduto. L’istituto è stato chiuso per un "concreto e immediato pericolo” per la salute. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it

