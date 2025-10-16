Pescara liceo Marconi evacuato | diversi intossicati per sostanza lanciata in aula

Il liceo Marconi di Pescara è stato evacuato questa mattina dopo che alcuni studenti e studentesse hanno avvertito lievi malori per aver probabilmente inalato una sostanza lanciata dentro un'aula dell'istituto. Scattato protocollo per maxi-emergenze, istituto chiuso per "concreto pericolo per la salute". 🔗 Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - Pescara, liceo Marconi evacuato: diversi intossicati per sostanza lanciata in aula

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Il mondo scolastico di Pescara rende omaggio a Giovanni Presutti. Il Professore, scomparso di recente, fu docente del Liceo Scientifico Galileo Galilei e del Liceo Classico Gabriele d'Annunzio di Pescara. Fu molto amato e stimato dai suoi alunni e da tutto il p - facebook.com Vai su Facebook

Pescara, liceo Marconi evacuato: malori per sostanza lanciata in aula - Il liceo Marconi di Pescara è stato evacuato questa mattina dopo che alcuni studenti e studentesse hanno avvertito lievi malori per aver probabilmente inalato una sostanza lanciata dentro un'aula dell ... Da tg24.sky.it

Pescara, evacuato il liceo Marconi: sostanza intossicante dalle condotte di aerazione. Paura e malori per ragazzi e prof. «Concreto pericolo per la salute» - Poco dopo il suono della campanella, infatti, secondo le prime ricostruzioni alcuni alunni di una classe avrebbero iniziato ... Da msn.com

Lanciata sostanza in un'aula, evacuato un liceo a Pescara - Il liceo Marconi di Pescara è stato evacuato questa mattina dopo che alcuni studenti e studentesse hanno avvertito lievi malori per aver probabilmente inalato una sostanza lanciata dentro un'aula dell ... Secondo rainews.it