Pescara liceo evacuato | intossicazione da ammoniaca serie di malori

Periodicodaily.com | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – "Un'intossicazione da ammoniaca" al liceo Marconi di Pescara ha provocato oggi giovedì 16 ottobre una serie di malori e ha fatto scattare il protocollo di maxi emergenza e l'evacuazione della scuola, con un bilancio al momento di 4 pazienti trasportati al Pronto soccorso dell'ospedale cittadino tra cui una professoressa, "tutti in condizioni non . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Immagine generica

Altre letture consigliate

pescara liceo evacuato intossicazionePescara, liceo Marconi evacuato: malori per sostanza lanciata in aula - Il liceo Marconi di Pescara è stato evacuato questa mattina dopo che alcuni studenti e studentesse hanno avvertito lievi malori per aver probabilmente inalato una sostanza lanciata dentro un'aula dell ... Secondo tg24.sky.it

pescara liceo evacuato intossicazioneIntossicazione al Liceo Marconi: mille studenti soccorsi e plesso chiuso VIDEO - Poco dopo il suono della campanella, infatti, secondo le prime ricostruzioni alcuni alunni di una classe avrebbero iniziato ad ... Segnala ilgazzettino.it

pescara liceo evacuato intossicazionePescara, intossicazione da ammoniaca al liceo Marconi: 4 persone in ospedale - Evacuato il liceo Marconi di Pescara per intossicazione da ammoniaca. Si legge su abruzzonews.eu

Cerca Video su questo argomento: Pescara Liceo Evacuato Intossicazione