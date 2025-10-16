Pescara liceo evacuato | intossicazione da ammoniaca serie di malori

(Adnkronos) – "Un'intossicazione da ammoniaca" al liceo Marconi di Pescara ha provocato oggi giovedì 16 ottobre una serie di malori e ha fatto scattare il protocollo di maxi emergenza e l'evacuazione della scuola, con un bilancio al momento di 4 pazienti trasportati al Pronto soccorso dell'ospedale cittadino tra cui una professoressa, "tutti in condizioni non . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Altre letture consigliate

È scattato il protocollo per le maxi emergenze, a Pescara, al liceo statale Marconi, dopo che una sostanza si è sprigionata nella struttura, forse ammoniaca o gas refrigerante. In tanti hanno avvertito malori. Alcuni sono stati ricoverati. Altre persone vengono trat - facebook.com Vai su Facebook

Pescara, liceo Marconi evacuato: malori per sostanza lanciata in aula - Il liceo Marconi di Pescara è stato evacuato questa mattina dopo che alcuni studenti e studentesse hanno avvertito lievi malori per aver probabilmente inalato una sostanza lanciata dentro un'aula dell ... Secondo tg24.sky.it

Intossicazione al Liceo Marconi: mille studenti soccorsi e plesso chiuso VIDEO - Poco dopo il suono della campanella, infatti, secondo le prime ricostruzioni alcuni alunni di una classe avrebbero iniziato ad ... Segnala ilgazzettino.it

Pescara, intossicazione da ammoniaca al liceo Marconi: 4 persone in ospedale - Evacuato il liceo Marconi di Pescara per intossicazione da ammoniaca. Si legge su abruzzonews.eu