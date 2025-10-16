Pescara evacuato un liceo per sostanza tossica nell’aria | 5 tra studenti e insegnati finiti in ospedale

Di fronte alla gravità del fatto, in quanto concernente circa un migliaio tra studenti e professori, è stato deciso di attivare il protocollo per le maxi emergenze. La Asl del capoluogo adriatico ha allestito un Posto medico avanzato: sul posto tre medici del 118, tre infermieri, 20 soccorritori e cinque ambulanze. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Pescara, evacuato un liceo per sostanza tossica nell’aria: 5 tra studenti e insegnati finiti in ospedale

