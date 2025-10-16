Pescara evacuato il liceo Marconi | sostanza intossicante dalle condotte di aerazione Paura e malori per ragazzi e prof Concreto pericolo per la salute

PESCARA - Paura nella mattinata di giovedì al liceo Marconi. Poco dopo il suono della campanella, infatti, secondo le prime ricostruzioni alcuni alunni di una classe avrebbero iniziato ad.

#Pescara Lievi malori per alcuni studenti e studentesse, probabilmente per sostanze lanciate in un'aula: evacuato il Liceo Marconi. Sul posto 118, Vigili del Fuoco e Polizia. Per alcuni ragazzi è stata necessario il Pronto Soccorso. Da stabilire cause e respon - X Vai su X

