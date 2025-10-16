Pescara evacuato il liceo Marconi | ammoniaca dalle condotte di aerazione Paura e malori per ragazzi e prof Concreto pericolo per la salute

Ilmessaggero.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

PESCARA - Paura nella mattinata di giovedì al liceo Marconi. Poco dopo il suono della campanella, infatti, secondo le prime ricostruzioni alcuni alunni di una classe avrebbero iniziato ad. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

pescara evacuato il liceo marconi ammoniaca dalle condotte di aerazione paura e malori per ragazzi e prof concreto pericolo per la salute

© Ilmessaggero.it - Pescara, evacuato il liceo Marconi: ammoniaca dalle condotte di aerazione. Paura e malori per ragazzi e prof. «Concreto pericolo per la salute»

Approfondisci con queste news

pescara evacuato liceo marconiPescara, evacuato il liceo Marconi: sostanza intossicante dalle condotte di aerazione. Paura e malori per ragazzi e prof. «Concreto pericolo per la salute» - Poco dopo il suono della campanella, infatti, secondo le prime ricostruzioni alcuni alunni di una classe avrebbero iniziato ... ilgazzettino.it scrive

pescara evacuato liceo marconiPescara, liceo Marconi evacuato: malori per sostanza lanciata in aula - Il liceo Marconi di Pescara è stato evacuato questa mattina dopo che alcuni studenti e studentesse hanno avvertito lievi malori per aver probabilmente inalato una sostanza lanciata dentro un'aula dell ... Scrive tg24.sky.it

pescara evacuato liceo marconiLiceo evacuato a Pescara per sostanza intossicante: malori. “Lacrime agli occhi, abbiamo avuto paura” - emergenze: fatti uscire oltre mille studenti, alcuni portati in ospedale per difficoltà respiratorie. Si legge su quotidiano.net

Cerca Video su questo argomento: Pescara Evacuato Liceo Marconi