"Un' intossicazione da ammoniaca" al liceo Guglielmo Marconi di Pescara ha provocato una serie di malori e ha fatto scattare il protocollo di maxi emergenza e l'evacuazione della scuola. Il bilancio provvisorio al momento è di 4 pazienti, tutti per fortuna in condizioni non gravi, trasportati al Pronto soccorso dell'ospedale cittadino. Tra questi anche una professoressa. Lo riferisce la Asl di Pescara, spiegando che l' intossicazione da ammoniaca sarebbe "proveniente con ogni probabilità dal laboratorio di chimica dell'istituto ". La scuola "è stata immediatamente evacuata. E sul posto sono intervenute le squadre del 118 della Asl di Pescara.

© Secoloditalia.it - Pescara, evacuato il liceo “Guglielmo Marconi”. Intossicazione da ammoniaca: in quattro, tra cui una prof, finiscono in ospedale