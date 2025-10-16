Pescara-Carrarese ottava giornata Serie B 2025 2026 | le probabili formazioni e dove vederla

Gara valida per l'ottava giornata del campionato italiano di Serie B 20252026. Gli abruzzesi cercano la vittoria della svolta per tirarsi fuori da una situazione pesante, mentre i toscani sognano i playoff. Pescara-Carrarese si giocherà sabato 18 ottobre 2025 alle ore 15 presso lo stadio Adriatico. PESCARA-CARRARESE: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE Morale sotto i tacchi tra gli abruzzesi, che stanno pagando un avvio pessimo e una classifica impietosa: diciottesimo posto con 5 punti in sette partite. La squadra di Vivarini deve svoltare, e le prossime giornate diranno tanto in tal senso. Momento decisamente più felice per i toscani, reduci dalla convincente vittoria contro la Juve Stabia che li ha portati all'ottavo posto con 10 punti in sette partite.

Pescara-Carrarese, tante assenze pesanti contro l'ex Fiorillo: ultime, probabili formazioni e dove vederla in tv e in streaming - Dopo la sosta per le Nazionali, riprende il campionato di B e un Pescara in crisi ( 1 punto nelle ultime 3 gare) aspetta sul campo amico la Carrarese dei tanti (ssimi) ex.

Calcio, Pescara. INFO BIGLIETTI E ACCREDITI PESCARA – CARRARESE - Pescara Calcio, ultime dal sito web della società biancazzurra:La Delfino Pescara 1936 comunica che venerdì 10 ottobre alle ore 11, saranno attivate le vendite dei biglietti per la gara "PESCARA-

Serie B, gli arbitri dell'8ª giornata. Il big match Palermo-Modena a Chiffi - Attraverso i canali ufficiali dell'AIA sono state rese note le designazioni arbitrali per l'ottava giornata del campionato di Serie B