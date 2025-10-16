Pesca abusiva sequestrate reti illegali e attrezzi pericolosi
Un consistente quantitativo di reti e attrezzi da pesca sono stati sequestrati dai militari dell’Ufficio circondariale marittimo di Cesenatico, perché collocati abusivamente in mare sottocosta. L’intervento è stato condotto anche grazie alla collaborazione della Cooperativa stabilimenti balneari, il cui apporto si è rivelato particolarmente utile per operare con efficacia in aree di basso fondale prossime alla battigia. Siamo nel tratto di costa compreso tra la colonia Agip e l’Istituto alberghiero dello Ial, all’interno della barriera frangiflutti e a circa 200 metri dalla riva. Qui è stata rinvenuta una rete da posta della lunghezza complessiva di circa 600 metri, priva di elementi identificativi e segnalata con galleggianti artigianali non conformi alla normativa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
News recenti che potrebbero piacerti
L’operazione ha previsto a Cabras controlli su veicoli, persone ed esercizi pubblici per contrastare pesca abusiva e microcriminalità - facebook.com Vai su Facebook
Cesenatico, pesca abusiva in mare: sequestrati oltre mille metri di reti illegali - Il personale dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Cesenatico ha proceduto, nella mattinata odierna, alla rimozione e al sequestro di un ingente ... Come scrive corriereromagna.it
Maxi sequestro di reti da pesca abusive a Valverde di Cesenatico - Reti da pesca abusive sono state sequestrate a Valverde dalla Guardia Costiera e dai bagnini di salvataggio di Cesenatico ... Lo riporta livingcesenatico.it
Pesca illegale in zona vietata, comandante di un peschereccio sospeso in Salento: era recidivo - Elevata sanzione da 4mila euro, sequestrate le reti: sospesa anche la licenza da pesca, revocato il beneficio ai contributi europei ... Come scrive lagazzettadelmezzogiorno.it