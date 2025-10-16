Un consistente quantitativo di reti e attrezzi da pesca sono stati sequestrati dai militari dell’Ufficio circondariale marittimo di Cesenatico, perché collocati abusivamente in mare sottocosta. L’intervento è stato condotto anche grazie alla collaborazione della Cooperativa stabilimenti balneari, il cui apporto si è rivelato particolarmente utile per operare con efficacia in aree di basso fondale prossime alla battigia. Siamo nel tratto di costa compreso tra la colonia Agip e l’Istituto alberghiero dello Ial, all’interno della barriera frangiflutti e a circa 200 metri dalla riva. Qui è stata rinvenuta una rete da posta della lunghezza complessiva di circa 600 metri, priva di elementi identificativi e segnalata con galleggianti artigianali non conformi alla normativa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Pesca abusiva, sequestrate reti illegali e attrezzi pericolosi