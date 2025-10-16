Perugia Sciopero nazionale dei lavoratori dell’igiene ambientale | possibili disagi nella raccolta rifiuti il 17 ottobre
GESENU S.p.A. comunica che venerdì 17 ottobre 2025 è previsto uno sciopero generale nazionale del settore Igiene Ambientale, proclamato dalle Organizzazioni Sindacali Nazionali FP-CGIL, FIT-CISL, UILTRASPORTI e FIADEL. L’iniziativa rientra nelle mobilitazioni a sostegno del rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) del comparto. L’astensione dal lavoro riguarderà i dipendenti delle aziende pubbliche e private operanti nei servizi di igiene ambientale, con possibili disagi e riduzioni nei normali servizi di raccolta e gestione dei rifiuti. GESENU rassicura che saranno comunque garantiti i servizi minimi essenziali, come previsto dalla normativa vigente. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it
