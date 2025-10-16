Perugia–Juventus del 2000 | emerge un nuovo retroscena che spiazza

A distanza di 25 anni, Perugia–Juventus resta una delle partite più discusse nella storia della Serie A. Riccardo Gaucci, figlio dell’allora presidente del Perugia, è tornato a parlare di quella giornata. Una giornata segnata dalla pioggia e dalle polemiche per la decisione dell’arbitro Pierluigi Collina di far riprendere la gara nonostante la forte pioggia. Un episodio che ‘consegnò’ il titolo alla Lazio. Il ricordo di Gaucci: “Collina aveva l’ordine di far giocare”. Ospite di ‘Pro Football’, Riccardo Gaucci ha riportato alla memoria le tensioni e le pressioni di quel pomeriggio del 14 maggio 2000: “ Collina ha avuto l’ordine di far giocare per forza la partita, perché altrimenti il giorno dopo sarebbe successa la fine del mondo. 🔗 Leggi su Rompipallone.it

