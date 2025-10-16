Perugia e Magione Torna ’Una stagione fuori’
Sedici serate a Perugia e altre undici a Magione con il bel cartellone itinerante di “ Una stagione fuori “, organizzata da Micro Teatro Terra Marique che anche quest’anno, da domani al 25 aprile, vede in scena attori e attrici di nove compagnie di tutta Italia, altre due di Svizzera e Germania, offre spazio agli artisti locali con due compagnie regionali e ospita 27 spettacoli – 23 di teatro e 4 di danza – tutti di grande impatto emotivo e premiati a livello internazionale. La formula continua a puntare su luoghi raccolti, dove la relazione palco-platea sia ridotta al minimo per restituire agli spettatori l’emozione degli attori in scena, su un numero limitatissimo di posti, per rendere il pubblico una comunità e su tematiche sociali attuali e vicine, per favorire l’empatia. 🔗 Leggi su Lanazione.it
