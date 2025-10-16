Perugia con il Livorno curva Nord a 5 euro Prima c’è lo scoglio-Pineto | gara spartiacque
Il Perugia prova a guardare avanti, con una promozione importante in vista della prossima sfida in casa che il Grifo giocherà al Curi con il Livorno. Sarà una sfida sotto i riflettori, lunedì 27 ottobre, la società di Pian di Massiano lancia un appello alla città e ai suoi tifosi: per la partita del Curi il biglietto per la Curva Nord costerà solo 5 euro, con ingresso gratuito per i bambini sotto i 10 anni. "Adesso serve il calore di tutti. Perché quando il Curi spinge, il Grifo vola. Tutti uniti, tutti presenti", la presentazione della promozione arrivata attraverso il canale WhatsApp ufficiale del club. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
