Perù in piazza migliaia di persone contro il governo | scontri e violenze a Lima
Si è trasformata in una guerriglia con scontri tra manifestanti e polizia una protesta antigovernativa nella capitale del Perù, Lima. In migliaia sono scesi in piazza per chiedere le dimissioni del presidente ad interim José Jerí e dei membri del Congresso. La protesta, in particolare delle organizzazioni giovanili che si definiscono Generazione Z, ha preso di mira il palazzo del Congresso con la polizia in tenuta antisommossa che ha respinto i manifestanti: diversi i feriti fra le parti. L’ex presidente del Perù Dina Boluarte è stata destituita venerdì scorso dopo che i principali partiti in Parlamento hanno ritirato il loro sostegno sei mesi prima delle elezioni generali. 🔗 Leggi su Lapresse.it
