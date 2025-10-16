perseguitava la nuora suocero condannato

Quattro anni di reclusione per avere trasformato in un incubo la vita della nuora, ma nessuna prova di violenza sessuale nei suoi confronti. Si è conclusa con la condanna per un capo di imputazione e l’assoluzione per l’altro la vicenda giudiziaria che vede imputato un 72enne italiano accusato di stalking e violenza sessuale nei confronti di una trentenne straniera. Il processo a suo carico si è concluso nella mattinata di ieri con discussione e sentenza. Il pubblico ministero Ombretta Volta, in fase di requisitoria, ha chiesto la condanna per entrambe le contestazioni, per un totale di otto anni di reclusione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

