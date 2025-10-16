Permessi estesi ai parenti assegni d’inclusione | perché il nuovo dl Flussi potrebbe non piacere a Salvini
Una maggiore apertura, con un allargamento delle maglie per consentire l’arrivo in Italia di migranti regolari. E’ questo l’approccio del nuovo. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
News recenti che potrebbero piacerti
Legge 104, novità dal 2026: più giorni liberi e benefici estesi per i lavoratori #legge104 #permessi - X Vai su X
Prendevano permessi per assistere i familiari ma la Finanza li accusa di truffa, denunciati due medici dell’Ospedale https://www.sabiniatv.it/prendevano-permessi-per-assistere-i-familiari-ma-la-finanza-li-accusa-di-truffa-denunciati-due-medici-dellospedale - facebook.com Vai su Facebook
Permessi estesi ai parenti, assegni d'inclusione: perché il nuovo dl Flussi potrebbe non piacere a Salvini - Tra le misure del nuovo decreto sugli ingressi regolari c'è un allargamento delle maglie sulla gestione dei permessi per lavoro. Scrive ilfoglio.it
Permessi legge 104 e congedo straordinario ai conviventi. Nuovi benefici ai parenti - L’INPS comunica l’allargamento del beneficio dei permessi legge 104 e congedo straordinario per assisetere una persona con disabilità grave anche ai parenti dell’altra parte dell’unione civile, mentre ... Riporta disabili.com
Legge 104, novità dal 2026: più giorni liberi e benefici estesi per i lavoratori - Dal 2026 cambiano i diritti con la legge 104: più giorni di permesso retribuito, congedi straordinari confermati e nuove procedure per la disabilità. msn.com scrive