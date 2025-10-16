Perfino l' autobus scolastico lascia a piedi gli studenti in gran parte minorenni | la protesta dei genitori
Con l’inizio della scuola, esattamente un mese fa, iniziano anche le prime segnalazioni di disservizi nel trasporto pubblico, utilizzato ogni giorno da centinaia di studenti. In particolare, oggi, giovedì, la linea S1 non avrebbe assicurato la corsa a tutti i ragazzi.“Il bus anche questa mattina. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
