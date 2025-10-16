Perdono l’orientamento sul Corno Grande due escursioniste disperse ritrovate e riaccompagnate a valle dal Cnsas
Sono state ritrovate e tratte in salvo le due escursioniste disperse sul Corno Grande nel pomeriggio di mercoledì 15 ottobre.L’allarme è scattato dopo le 16 quando il soccorso alpino e speleologico Abruzzo è stato attivato per la ricerca di due escursioniste rispettivamente di 37 e 35 anni. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
