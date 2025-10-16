Perdita d’acqua in via Reti a Sampierdarena intervento di Iren | Foto

Ilsecoloxix.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

perdita d8217acqua via retiPerdita d’acqua in via Reti a Sampierdarena, intervento di Iren - Genova – Strada allagata in via Reti, altezza dell’incrocio con via Agnese, a Sampierdarena per una perdita d’acqua. Riporta ilsecoloxix.it

