Perde il rolex da 16 mila euro nel calcestruzzo mentre lavora in un cantiere Poi chiede il risarcimento

Parmatoday.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ha perso un rolex Daytona da 16 mila euro mentre stava effettuando alcuni controlli all'interno di un cantiere a Parma, dove stava lavorando una sua società. Il protagonista della storia è un capocantiere che, dopo aver perso il prezioso orologio, ha fatto causa all'azienda. La Corte d'Appello di. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Capocantiere perde il Rolex da 16.000 euro nel calcestruzzo e chiede il risarcimento: non può averlo - La Corte d'appello di Bologna respinge la richiesta e condanna il capocantiere a pagare 2. Secondo msn.com

Cerca Video su questo argomento: Perde Rolex 16 Mila