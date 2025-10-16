Perde il rolex da 16 mila euro nel calcestruzzo mentre lavora in un cantiere Poi chiede il risarcimento
Ha perso un rolex Daytona da 16 mila euro mentre stava effettuando alcuni controlli all'interno di un cantiere a Parma, dove stava lavorando una sua società. Il protagonista della storia è un capocantiere che, dopo aver perso il prezioso orologio, ha fatto causa all'azienda. La Corte d'Appello di. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
