Percy Jackson | Kate McKinnon entra nel cast della terza stagione in un ruolo molto atteso
L'attrice e comica, ex-volto di punta del Saturday Night Live, si è appena unita al ricco cast della serie in programma su Disney+ ma solo a partire dalla terza stagione Kate McKinnon si è unita al cast della terza stagione di Percy Jackson e gli Dei dell'Olimpo come guest star ricorrente. Interpreterà Afrodite, la dea greca dell'amore e della bellezza. Secondo la descrizione ufficiale del personaggio, Afrodite "può modificare il proprio aspetto a seconda di chi la guarda" e "deve assicurarsi che Percy Jackson (Walker Scobell) rispetti il potere e l'importanza dell'amore prima di accettare di aiutarlo nella sua missione". 🔗 Leggi su Movieplayer.it
