Percy Jackson 3 | Kate McKinnon sarà Afrodite nel terzo capitolo della saga!

Nerdpool.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I fan di Percy Jackson e gli Dei dell’Olimpo hanno di che esultare! Oltre all’attesa per la seconda stagione in arrivo su Disney+ il 10 dicembre e alla conferma che la terza stagione è già in produzione, arriva una notizia di casting che ha scatenato l’entusiasmo: la brillante Kate McKinnon si unisce al cast nel ruolo della dea greca dell’amore e della bellezza, Afrodite. La scelta dell’ex star di SNL, nota per i suoi ruoli in successi come Barbie e Yesterday, per interpretare una delle principali divinità del franchise è stata rivelata in esclusiva da Variety e rappresenta un colpo di scena inaspettato. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

