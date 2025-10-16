Perché Roast in Peace è molto più divertente di LOL

Con Roast in Peace Prime Video riporta la comicità al centro della sua programmazione dopo LOL: chi ride è fuori e LOL talent: chi fa ridere è dentro. La sfida tra comici continua ma nel tempo e nel luogo che meno ti aspetti: un funerale dove si vota l'orazione funebre umoristicamente più "cattiva". Il talento da sfoderare nel nuovo show, infatti, è quello per il roast, ovvero una sorta di invettiva comica pensata per mettere alla berlina un personaggio ridendone o ridendoci assieme.

