Perché non siamo ancora entrati in contatto con gli alieni | l'ipotesi di uno scienziato della NASA
L'astrofisico Robin H.D. Corbet della NASA ha formulato un'ipotesi sul motivo per cui ad oggi non siamo ancora riusciti a cogliere segnali di civiltà extraterrestri nello spazio. Cosa dice il suo principio della "monotonia radicale". 🔗 Leggi su Fanpage.it
