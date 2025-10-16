Largo Maradona ha perso il fermento che ha di solito: il murales di Maradona è coperto. Uno dei luoghi simbolo della città, situato ai Quartieri Spagnoli, da ieri è coperto e non è visitabile. Il motivo? È in corso una protesta dei commercianti della zona. Dopo un blitz della polizia, infatti, sono emerse irregolarità relative alle licenze di commercio. Perché il murales di Maradona è coperto?. A rilevare le irregolarità è stata un’indagine delle Unità operative Avvocata e Chiaia, insieme al Commissariato di Pubblica sicurezza di Montecalvario. Dopo il blitz, gli agenti hanno proceduto al sequestro di cinque carretti per la vendita di bevande abbandonati e incatenati sul suolo pubblico senza autorizzazione. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Perché non si può più vedere il murales di Maradona a Napoli?