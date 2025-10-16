Perché Milano piace così tanto agli americani Tra ristoranti flat tax e affitti impossibili la città si vende al mondo
Milano piace agli investitori e alla stampa internazionale, che la raccontano come il nuovo paradiso del gusto e del lusso. Ma dietro i ristoranti scintillanti e i format globali, si intravede una città sempre più difficile da abitare. 🔗 Leggi su Gamberorosso.it
