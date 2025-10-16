Perché l’ombretto azzurro alla Monica Vitti è tornato alla ribalta

Portato alla ribalta da Monica Vitti negli anni Settanta, l’ombretto azzurro è diventato un vero e proprio statement. Icona di personaggi femminili iconici e potenti, nell’iconografia del cinema moderno ha spopolato in pellicole diventate storia del cinema. Ora sulle passerelle e nei trend social è tornato, con il nome di “washed denim”, letteralmente “jeans slavato”. Ombretto azzurro, il trend alla Monica Vitti torna in trend. Lo abbiamo visto al Festival del Cinema di Cannes 2025, nell’ultimo film di Wes Anderson “La trama fenicia”, con protagonista Mia Threapleton. Prima di lei alcune pellicole iconiche, come Angela in A woman is a woman di Jean-Luc Godard (1961), ma anche Isabella Rossellini o Christiane F. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

