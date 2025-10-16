Perché la sostenibilità è ancora necessaria?

Ildifforme.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Lo hanno spiegato in 30 secondi, all’evento Adnkronos “Sostenibilità al bivio: Green deal sotto attacco e strategie da ripensare”: – Daniela Biscarini, Ceo Ewiva – Francesco Calcara, President & CEO Hyundai Italia – Caroline Chabrol, Direttrice Generale SNCF Voyages Italia – Andrea Diamanti, Head of Wholesale Banking ING Italia, – Alfredo Galletti, Corporate vice president . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

perch233 la sostenibilit224 232 ancora necessaria

© Ildifforme.it - Perché la sostenibilità è ancora necessaria?

Altri contenuti sullo stesso argomento

Cerca Video su questo argomento: Perch233 Sostenibilit224 232 Necessaria