Perché la sostenibilità è ancora necessaria?
Lo hanno spiegato in 30 secondi, all’evento Adnkronos “Sostenibilità al bivio: Green deal sotto attacco e strategie da ripensare”: – Daniela Biscarini, Ceo Ewiva – Francesco Calcara, President & CEO Hyundai Italia – Caroline Chabrol, Direttrice Generale SNCF Voyages Italia – Andrea Diamanti, Head of Wholesale Banking ING Italia, – Alfredo Galletti, Corporate vice president . 🔗 Leggi su Ildifforme.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
"Un fattore imprescindibile" Perché la sostenibilità è ancora necessaria, spiegato in 30 secondi da Antonello Giunta, Amministratore Delegato e Direttore Generale di @fsitaliane Energy, all'evento Adnkronos "Sostenibilità al bivio: Green deal sotto attacco e str - X Vai su X
Dove lo splendore incontra la sostenibilità. Ogni gioiello racconta una storia — che sia nuovo o rigenerato, unisce eleganza senza tempo e artigianalità responsabile. Perché il vero lusso brilla di più quando rispetta il pianeta. . Buy Now: https://100carati.com/c - facebook.com Vai su Facebook