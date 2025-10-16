Perchè gli atleti israeliani sono sati esclusi dai mondiali a Giacarta

La Federazione Ginnastica di Israele denuncia una discriminazione politica dopo il rifiuto dei visti da parte del governo indonesiano, che ha negato l'accesso a sei atleti, tra cui il campione olimpico Artem Dolgopyat, per i Mondiali di ginnastica artistica di Giacarta 2025. La partecipazione di Israele ai 53° Campionati Mondiali di Ginnastica Artistica, in programma dal 19 al 25 ottobre 2025 a Giacarta, Indonesia, è stata annullata a causa del rifiuto del governo indonesiano di rilasciare i visti necessari ai sei atleti israeliani selezionati.

