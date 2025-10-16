La Disney ha avuto molto successo con i franchise nel corso degli anni, ma una proprietà che non ha mai veramente preso piede come serie di successo è Tron. Nonostante sia un franchise che si presti particolarmente alla sala, Tron è sempre stato più un cult per i fan, dato che i film hanno regolarmente ricevuto recensioni contrastanti e incassi deludenti al botteghino all’uscita. Questo schema si è ripetuto anche per l’ultimo capitolo, Tron: Ares, che non è riuscito a raggiungere le sue proiezioni al botteghino. Durante il suo weekend di apertura, Ares ha incassato solo 33,2 milioni di dollari negli Stati Uniti. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Perché è improbabile che Tron 4 veda la luce nonostante Ares lo anticipi