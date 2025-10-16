Ma perché Andrea Sempio, indagato per l'omicidio di Chiara Poggi e con gli occhi di mezza Italia costantemente addosso, sembra sempre così calmo quando parla in televisione?. 🔗 Leggi su Leggo.it

© Leggo.it - Perché Andrea Sempio è sempre così calmo in tv? La criminologa: «Rigido, con le spalle sollevate e le mani sempre nascoste: sono segnali chiari»