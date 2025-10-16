Per te | recensione del film con Edoardo Leo – #RoFF20

Con Per te, Alessandro Aronadio torna alla regia tre anni dopo Era Ora. Un film, quest’ultimo, affermatosi come uno dei titoli italiani più visti nel mondo su Netflix e che ha posto il regista sotto numerose attenzioni, avendo dimostrato una sensibilità e un’attenzione ai dettagli non comune. Con Per te, da Aronadio scritto insieme a Ivano Fachin e Renato Sannio ispirandosi al romanzo Un tempo piccolo di Serenella Antonazzi, portano stavolta sul grande schermo una storia vera, con cui il regista da ulteriormente prova di questa sua capacità. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

