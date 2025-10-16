Per te | la storia vera che ha ispirato il film con Edoardo Leo
Per te, il nuovo film di Alessandro Aronadio con Edoardo Leo protagonista, è uno dei titoli italiani più attesi del 2025. Presentato in anteprima alla Festa del Cinema di Roma, il film arriverà nelle sale italiane il 17 ottobre, distribuito da PiperFilm, e promette di emozionare con un racconto intimo e autentico sul valore della cura e della famiglia. Scritto e diretto da Aronadio, Per te prende ispirazione da una storia realmente accaduta: quella di Mattia Piccoli, un ragazzo veneto premiato come Alfiere della Repubblica per l’amore e la dedizione con cui ha assistito il padre Paolo, colpito da Alzheimer precoce. 🔗 Leggi su Cinefilos.it
Scopri altri approfondimenti
Ispirato a una storia vera, vede nel cast Virginia Raffaele (già protagonista femminile del precedente film del regista Riccardo Milani, Un mondo a parte), Diego Abatantuono e Geppi Cucciari. Dovremo aspettare poco per vederlo al cinema: arriverà infatti nelle - facebook.com Vai su Facebook
La storia vera a cui si ispira il film “Familia” - X Vai su X
Boneyard – Il caso oscuro: la storia vera che ha ispirato il film - Il caso oscuro: il film con Mel Gibson è ispirato a un’indagine reale su un serial killer del New Mexico. Lo riporta cinefilos.it
Magic Mike: la storia vera e come la vita reale di Channing Tatum ha ispirato il film - Uno dei film più iconici della carriera di Channing Tatum, Magic Mike, è ispirato alle sue esperienze di vita reali. cinefilos.it scrive
La vera storia di Mattia Piccoli che ha ispirato il film Per te con Edoardo Leo - La storia del giovane Mattia, che aiuta il papà malato di Alzheimer da quando ha solo 11 anni, diventa un film. Secondo corrieredellumbria.it