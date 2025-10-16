Per te | la storia vera che ha ispirato il film con Edoardo Leo

Per te, il nuovo film di Alessandro Aronadio con Edoardo Leo protagonista, è uno dei titoli italiani più attesi del 2025. Presentato in anteprima alla Festa del Cinema di Roma, il film arriverà nelle sale italiane il 17 ottobre, distribuito da PiperFilm, e promette di emozionare con un racconto intimo e autentico sul valore della cura e della famiglia. Scritto e diretto da Aronadio, Per te prende ispirazione da una storia realmente accaduta: quella di Mattia Piccoli, un ragazzo veneto premiato come Alfiere della Repubblica per l’amore e la dedizione con cui ha assistito il padre Paolo, colpito da Alzheimer precoce. 🔗 Leggi su Cinefilos.it