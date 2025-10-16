Per te Edoardo Leo e il legame tra padre e figlio oltre la memoria

Roma, 16 ott. (askanews) - Non era facile raccontare con un tono leggero la storia di un uomo colpito da un Alzheimer precoce ma Alessandro Aronadio è riuscito a farlo in "Per te", presentato in anteprima alla Festa del Cinema di Roma e dal 17 ottobre nei cinema. Il film parte dalla vera storia di un bambino di 11 anni, Mattia Piccoli, che nel 2021 è stato nominato Alfiere della Repubblica dal Presidente Sergio Mattarella per "l'amore e la cura con cui segue quotidianamente la malattia del padre". "Fin dall'inizio pensavo che il tentativo sarebbe stato quello di non raccontare un film sulla malattia.

