Per oltre due mesi chiude lo storico Parco brianzolo

Due mesi e mezzo di chiusura e di lavori per rendere ancora più bello quell’angolo verde della città. Da oggi, giovedì 16 ottobre al 31 dicembre il Parco storico Teresa Casati di Muggiò rimarrà chiuso.Gli operai saranno al lavoro per interventi di riqualificazione delle pavimentazioni interne e. 🔗 Leggi su Monzatoday.it