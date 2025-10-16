Per l’università pubblica è l’ora dell’orgoglio | Le iscrizioni volano E ora corsi in inglese

Per la sede fanese dell’ Università di Urbino è il momento dell’orgoglio. Dopo l’apertura della Regione alle università private e l’insediamento nelle Marche della Link University – una delle sedi è proprio a Fano, a Palazzo Marcolini dove tra pochi giorni vi si svolgeranno le prove d’ingresso – ieri mattina l’Università di Urbino ha riaffermato il valore degli atenei pubblici nella formazione degli studenti, snocciolando dati e iniziative su ricerca, didattica e terza missione (corsi di orientamento, laboratori, progetti esterni). L’occasione è stata offerta dalla presentazione nell’aula magna di Palazzo San Michele del rapporto 2023-2025 sull’andamento dei corsi di laurea di Biotecnologie e di Economia, dove è stato messo in evidenza come la ricerca abbia avuto per entrambi un ruolo fondamentale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

