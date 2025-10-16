(ansa news) – Per la prima volta insieme in una campagna, le due leggende del cinema Al Pacino e Robert De Niro sono protagoniste di Warmer together di Moncler, che parla dei valori del brand, del sapere che il vero calore non è solo protezione dal freddo, ma creare relazioni autentiche tra le persone. Scattata a New York dal celebre ritrattista Platon, la campagna si articola in una serie di ritratti in bianco e nero e di brevi filmati girati dietro le quinte, che raccolgono i pensieri dei due amici su temi come l’amicizia, il rispetto, le relazioni e la fiducia. Fonte: ufficio stampa Moncler (NPK) GUARDA LE FOTO La sfilata di Moncler ad altissima quota. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Per la prima volta insieme in una campagna, i due attori sono i volti protagonisti di "Warmer together"