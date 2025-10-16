Per la bellezza spendo qualcosa come un milione di dollari l’anno ma non ho idea di quanto costi un cartone di latte | Kim Kardashian e le critiche social

Ilfattoquotidiano.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ospite del podcast Call Her Daddy con Alex Cooper, Kim Kardashian ha partecipato a una specie di ‘questionario’ con una raffica di domande secche, per esempio quanto spenda all’anno per il trucco, i capelli e lo styling. “Beh, tanto”. E questo ce lo potevamo aspettare, anche se poi Kardashian ha precisato che i costi, per quel che riguarda il reality The Kardashians, sono coperti dalla produzione, quindi non ha idea di quali siano: “Non ho proprio la minima concezione di quanto costino le cose semplici”, ha aggiunto. E poi: “ Fammi pensare. Mi piacerebbe sapere quanto costa, per esempio, un cartone di latte “. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

per la bellezza spendo qualcosa come un milione di dollari l8217anno ma non ho idea di quanto costi un cartone di latte kim kardashian e le critiche social

© Ilfattoquotidiano.it - “Per la bellezza spendo qualcosa come un milione di dollari l’anno ma non ho idea di quanto costi un cartone di latte”: Kim Kardashian e le critiche social

News recenti che potrebbero piacerti

bellezza spendo milione dollari“Per la bellezza spendo qualcosa come un milione di dollari l’anno ma non ho idea di quanto costi un cartone di latte”: Kim Kardashian e le critiche social - La star confessa nel podcast Call Her Daddy di spendere cifre astronomiche per il suo aspetto ma di essere scollegata dalla realtà quotidiana ... Segnala ilfattoquotidiano.it

Cerca Video su questo argomento: Bellezza Spendo Milione Dollari