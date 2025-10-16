Per la bellezza spendo qualcosa come un milione di dollari l’anno ma non ho idea di quanto costi un cartone di latte | Kim Kardashian e le critiche social

Ospite del podcast Call Her Daddy con Alex Cooper, Kim Kardashian ha partecipato a una specie di ‘questionario’ con una raffica di domande secche, per esempio quanto spenda all’anno per il trucco, i capelli e lo styling. “Beh, tanto”. E questo ce lo potevamo aspettare, anche se poi Kardashian ha precisato che i costi, per quel che riguarda il reality The Kardashians, sono coperti dalla produzione, quindi non ha idea di quali siano: “Non ho proprio la minima concezione di quanto costino le cose semplici”, ha aggiunto. E poi: “ Fammi pensare. Mi piacerebbe sapere quanto costa, per esempio, un cartone di latte “. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

