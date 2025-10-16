Per i Delta V le parole sono importanti soprattutto nel nuovo e sorprendente album In Fatti Ostili

Un disco bellissimo, denso di significati, in cui racconto e musica elettronica si sposano alla perfezione, dando un senso di contemporaneità. 🔗 Leggi su Wired.it © Wired.it - Per i Delta V le parole sono importanti, soprattutto nel nuovo e sorprendente album In Fatti Ostili

Leggi anche questi approfondimenti

CORO VOCI DEL DELTA. . Un breve estratto della nostra esibizione di domenica scorsa, quando abbiamo avuto modo di cantare assieme agli amici del Coro "Fiorelin del Bosc". PERCHE' (parole: Graziano Uccellatori - musica: Egi Pregnolato) - facebook.com Vai su Facebook

Delta V, il ritorno con il nuovo album "In fatti ostili" - festeggiano i trent'anni di vita e li celebrano con la pubblicazione di un nuovo album, "In fatti ostili", il settimo in carri ... Segnala rockol.it

Rockol Recensioni musicali Delta V - HEIMAT - E’ quello che si richiede quando il tempo si è preso una quantità di spazio importante. Da rockol.it

Delta V: "Chiunque antepone l'ideologia al buon senso è un potenziale nazista dell'Illinois" - Di certo sono un nome fondamentale per determinate sonorità e scene della musica di casa nostra. Secondo rockit.it