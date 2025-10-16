Per Google la propaganda di Israele non è un problema | cosa sta succedendo agli annunci

Nonostante le numerose segnalazioni inviate dagli utenti, la campagna promozionale di Tel Aviv continua senza incontrare ostacoli. Una mail interna, rivelata al Washington Post da un dipendente dell'azienda, spiega che Google ha scelto di non bloccare gli annunci, giudicandoli “conformi alle policy sui contenuti". 🔗 Leggi su Fanpage.it

