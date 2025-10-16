Per gli studenti del liceo Righi lezioni sull’arte della ceramica

Nei locali del Laboratorio artistico, gestito dall’associazione di promozione sociale Il Faro di Corzano di palazzo Babbini-Salvetti a San Piero in Bagno, sono iniziati i corsi per l’insegnamento dell’arte della ceramica, corsi riservati agli studenti del liceo scientifico Righi di Bagno di Romagna. "Si tratta di corsi di ceramica – dicono al Faro di Corzano- che si inseriscono all’interno di un bando indetto dall’Unione Comuni Valle Savio, cui la nostra associazione ha partecipato con un progetto che prevede tre lezioni di due ore ciascuna per 18 studenti del liceo Righi di Bagno, col nostro progetto dal titolo ’Ceramica creativa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Per gli studenti del liceo Righi lezioni sull’arte della ceramica

